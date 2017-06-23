Sezer Özmen'den 2 yıllık imza
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Sezer Özmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan 2. Başkan İmam Gazali Hıradağı, "Teknik ekibin isteği doğrultusunda geçmiş yıllarda çeşitli takımlarda şampiyonluk yaşamış başarılı oyuncu Sezer Özmen'i 2 yıllığına kadromuza katmış bulunuyoruz. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Sezer Özmen, "Benim için çok önemli bir transfer oldu. Hedeflerim doğrultusunda iyi bir şehir ve takım seçmek zorundaydım. Bunu hissettim ve bunu bilerek bu camiayı seçtim. Başkanımın ve yöneticilerimin gözünde bu azmi isteği görünce ve iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Benden beklentileri biliyorum. İyi bir kamp sonrası bana güvenenleri mahcup etmeyeceğimin sözünü verebilirim" diye konuştu.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:25
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Beck’in yerine Corchia
Toplam 6
Yorum
baycan Beck in ayrılma durumu nerden çıktı ki. Transfer yapılması en gereksiz mevki şuan beklerdir. Defansı önce al da sonra forveti halledin
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Emre’ye izin yok
Toplam 7
Yorum
Realist Bir yalancıya verilmiş söz söz değildir.
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Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması
Toplam 3
Yorum
debian fiorentine cok uyanik bir kulup cikti.1milyon euro dan fazla eder bonservisi bu adamin.ama kulup geri kalan parayi farkli bir isimde aldi.
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