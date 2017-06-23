Manisaspor'da yeni hedef Ethem

Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig'de forma şansı bulamadığı için sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, Manisa'ya davet edildi. Kartalspor'da profesyonel olan Ethem; Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'da da oynadı. Ethem, Süper Lig'de 10, 1'inci Lig'de 71, 2'nci Lig'de 13 müsabakada görev aldı.Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Dış transferde anlaştığımız 3 isim dışında daha 8 takviyeye ihtiyacımız var. 1'er kaleci, stoper, sol bek, sol kanat, santrfor ve 3 orta saha transferi düşünüyoruz. Bizi hedefe götürecek, bütçemize ve takıma uyum sağlayacak isimler bizlerle olacak" dedi.