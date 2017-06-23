Manisaspor'da yeni hedef Ethem
Türkiye1'inci Ligi ekiplerinden Manisaspor, Adanaspor'un stoperi Ethem Pülgir'e kanca attı.
Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig'de forma şansı bulamadığı için sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, Manisa'ya davet edildi. Kartalspor'da profesyonel olan Ethem; Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'da da oynadı. Ethem, Süper Lig'de 10, 1'inci Lig'de 71, 2'nci Lig'de 13 müsabakada görev aldı.Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Dış transferde anlaştığımız 3 isim dışında daha 8 takviyeye ihtiyacımız var. 1'er kaleci, stoper, sol bek, sol kanat, santrfor ve 3 orta saha transferi düşünüyoruz. Bizi hedefe götürecek, bütçemize ve takıma uyum sağlayacak isimler bizlerle olacak" dedi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:00
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
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