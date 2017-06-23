 Manisaspor'da yeni hedef Ethem – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Manisaspor'da yeni hedef Ethem

    Manisaspor'da yeni hedef Ethem

    Türkiye1'inci Ligi ekiplerinden Manisaspor, Adanaspor'un stoperi Ethem Pülgir'e kanca attı.

    Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig'de forma şansı bulamadığı için sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki savunma oyuncusu, Manisa'ya davet edildi. Kartalspor'da profesyonel olan Ethem; Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'da da oynadı. Ethem, Süper Lig'de 10, 1'inci Lig'de 71, 2'nci Lig'de 13 müsabakada görev aldı.Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Dış transferde anlaştığımız 3 isim dışında daha 8 takviyeye ihtiyacımız var. 1'er kaleci, stoper, sol bek, sol kanat, santrfor ve 3 orta saha transferi düşünüyoruz. Bizi hedefe götürecek, bütçemize ve takıma uyum sağlayacak isimler bizlerle olacak" dedi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:00
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