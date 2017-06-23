Gökhan Meral, Adanaspor’da
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kocaeli Birlikspor forması giyen Gökhan Meral ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:00
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
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