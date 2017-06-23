Giresunspor’da transfer harekatı
TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Chornomorets Odessa’da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Dymtro Korkishko’yu kadrosuna kattı.
Öte yandan Giresunspor, Yunan asıllı İsveçli oyuncusu Panajotis Dimitriadis ile yeniden anlaşma sağladı. 2 Temmuz'da kampa girecek olan yeşil-beyazlı ekibin yeni hocasının da bayram sonrası belirleneceği öğrenildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:48
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Visca'da sona gelindi
Toplam 10
Yorum
verimli olamaz dar alanda hiç bir numarası yok..fenere dar alan topçusu lazım rakipleri tam kapalı oynuyor.
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Sol beke Moreno
Toplam 4
Yorum
ULTRA ASLAN EGOIST BENCIL TUDOR KENDINDEN UST TUN FUTBOLCUYU HAZMEDEMIYOR
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TFF'den UEFA kriteri uygulaması
Toplam 3
Yorum
calvin Türkiye de uygulanamaz bu, bağlantısı olan kulüp yırtar. Gariban kulübün boğazına çökerler. Gerçek hayatta olduğu gibi...
Giresunspor’da transfer harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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