Giresunspor’da transfer harekatı

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Chornomorets Odessa’da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Dymtro Korkishko’yu kadrosuna kattı.

Transfere ilişkin açıklama yapan Giresunpsor Balkanı Mustafa Bozbağ, "En iyi kadroyu kurmak için tüm arkadaşlarla beraber çabalıyoruz. Her yıl bir adım daha yaklaştığımız hedefimize ulaşmak için güçlü bir kadro kuracağız. Bugün anlaşmaya vardığımız Dymtro Korkishko kulübümüze, camiamız ve şehrimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

Öte yandan Giresunspor, Yunan asıllı İsveçli oyuncusu Panajotis Dimitriadis ile yeniden anlaşma sağladı. 2 Temmuz'da kampa girecek olan yeşil-beyazlı ekibin yeni hocasının da bayram sonrası belirleneceği öğrenildi.