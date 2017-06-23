Denizlispor'da Yasin imzaladı
Teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getiren Denizlispor, iç transferde golcü futbolcusu Yasin Ozan'la 1 yıllığına yeniden anlaşma sağladı.
Denizlispor'da devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Yasin, "Geçen sezon iyi bir performans ortaya koymuştum. Yeni dönemde başarılı performansımı artırarak sürdüreceğim" dedi.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, iç transferde sözleşme imzalamadıkları üç futbolcu kaldığını söyledi. Sankoh ve Moritz'le prensip anlaşmasına vardıklarını dile getiren Fırat, "29 Haziran'da topbaşı yapacağız. Bu nedenle bu iki futbolcumuz sezon açılışı için geldiğinde sözleşme imzalayacak. Cenk'le ise aramızda küçük pürüzler var. Bu pürüzleri de giderip kendisiyle sözleşme imzalayacağımıza inanıyorum. Anıl'la orta sahada yeterli futbolcumuz olduğu için görüşme yapmayacağız" dedi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:56
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
Denizlispor'da Yasin imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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