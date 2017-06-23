 Denizlispor'da Yasin imzaladı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Denizlispor'da Yasin imzaladı

    Denizlispor'da Yasin imzaladı

    Teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getiren Denizlispor, iç transferde golcü futbolcusu Yasin Ozan'la 1 yıllığına yeniden anlaşma sağladı.

    Denizlispor'da devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Yasin, "Geçen sezon iyi bir performans ortaya koymuştum. Yeni dönemde başarılı performansımı artırarak sürdüreceğim" dedi.
    Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, iç transferde sözleşme imzalamadıkları üç futbolcu kaldığını söyledi. Sankoh ve Moritz'le prensip anlaşmasına vardıklarını dile getiren Fırat, "29 Haziran'da topbaşı yapacağız. Bu nedenle bu iki futbolcumuz sezon açılışı için geldiğinde sözleşme imzalayacak. Cenk'le ise aramızda küçük pürüzler var. Bu pürüzleri de giderip kendisiyle sözleşme imzalayacağımıza inanıyorum. Anıl'la orta sahada yeterli futbolcumuz olduğu için görüşme yapmayacağız" dedi.

    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:56
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