Denizlispor'da Yasin imzaladı

Denizlispor'da devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Yasin, "Geçen sezon iyi bir performans ortaya koymuştum. Yeni dönemde başarılı performansımı artırarak sürdüreceğim" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, iç transferde sözleşme imzalamadıkları üç futbolcu kaldığını söyledi. Sankoh ve Moritz'le prensip anlaşmasına vardıklarını dile getiren Fırat, "29 Haziran'da topbaşı yapacağız. Bu nedenle bu iki futbolcumuz sezon açılışı için geldiğinde sözleşme imzalayacak. Cenk'le ise aramızda küçük pürüzler var. Bu pürüzleri de giderip kendisiyle sözleşme imzalayacağımıza inanıyorum. Anıl'la orta sahada yeterli futbolcumuz olduğu için görüşme yapmayacağız" dedi.