Altınordu, Serkan Göksu'nun sözleşmesini uzattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 3 sezondur takımda olan Serkan Göksu'nun mukavelesini bir yıl uzattı.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'dan transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Göksu'nun gelecek sezon da takımda yer alacağı kaydedildi.
Kulüp Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Serkan'ın takımda kalmasından memnun olduklarını belirterek, "Serkan Göksu, karakterli, yapımıza uygun ve bizi çok iyi tanıyan bir oyuncu. Yeni sezonda daha da başarılı bir performans sergileyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Serkan Göksu da Altınordu'da kalmanın, kariyer gelişimini burada devam ettirmenin güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, son 3 sezonun 2'sinde play-off'u son maçta kaçırdıklarını hatırlattı. Serkan, yeni sezonda bu hedefe ulaşacaklarına inandığını kaydetti.
Öte yandan genç oyunculardan Murat Arslan, Cihad Ateş, Arda Hilmi Şengül, Mert Pala, Süleyman Güneş, Gökhan Tunahan, Alper Kadir Duruk ve Kadir Yurttadur'un tecrübe kazanmaları için kiralık olarak gönderilecekleri bildirildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:33
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Yeter artık Gomis
Toplam 14
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU BU ADAM ASLA ASLAN OLMIYACAK ZİRA VASIFLARI YOK ASLAN OLMAK AYRICALIK İSTER ÖZEL OLMAK GEREK SEVDALI OLMAK LAZIM ŞİNAYDER MİSALİ FEVER BEL
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Hava sahası kapanmıştır!
Toplam 17
Yorum
Aslan MAICONUN UCAGI GELMEDEN KUSLAR KACISMAYA BASLADI CIGLIK CIGLIGA
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 5
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU buadam tehlikeli sakın almayın bu sasulaya büyük birdarbe vuracak allahım belasını bulacak sasulis olacak .!ne ettimde ne buldum olacak .!
Altınordu, Serkan Göksu'nun sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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