 Adana’da çifte sevinç – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Adana’da çifte sevinç

    Adana’da çifte sevinç

    TFF 1.Lig’in iddialı ekiplerinden , Eyüpspor’dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor’dan Onur Akbay’ı kadrosuna kattı. Yöneticiler, “Transferler sürecek” dedi.

    Eyüpspor'dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor'dan Onur Akbay'ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı defans oyuncusu Muharrem, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum. Adanaspor hedefi olan bir camia. Umarım bu yıl Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e taşırız." ifadesini kullandı. Adanaspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan savunma oyuncusu Onur da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. İki oyuncu daha sonra Adanaspor forması giydi ve poz verdi. Adanaspor yöneticileri ise transferin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl çok güçlü olmak istiyoruz. Bu yüzden transferde nokta atışı yapacağız. Muharrem ve Onur ile daha da güçlendik. Taraftarımız bu sezon takımın yanında olsun. Onları mutlu etmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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