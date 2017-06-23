Adana’da çifte sevinç
TFF 1.Lig’in iddialı ekiplerinden Adanaspor, Eyüpspor’dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor’dan Onur Akbay’ı kadrosuna kattı. Yöneticiler, “Transferler sürecek” dedi.
Adanaspor Eyüpspor'dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor'dan Onur Akbay'ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı defans oyuncusu Muharrem, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum. Adanaspor hedefi olan bir camia. Umarım bu yıl Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e taşırız." ifadesini kullandı. Adanaspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan savunma oyuncusu Onur da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. İki oyuncu daha sonra Adanaspor forması giydi ve poz verdi. Adanaspor yöneticileri ise transferin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl çok güçlü olmak istiyoruz. Bu yüzden transferde nokta atışı yapacağız. Muharrem ve Onur ile daha da güçlendik. Taraftarımız bu sezon takımın yanında olsun. Onları mutlu etmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
Adana’da çifte sevinç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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