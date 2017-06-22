 Manisaspor’da kaleye Fevzi Elmas – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ’da kaleye

    Manisaspor’da kaleye Fevzi Elmas
    TFF 1. Lig'de transfer harekatına başlayan Manisaspor, Adana Demirspor'dan ayrılan kaleci Fevzi Elmas'la anlaştı. 34 yaşındaki file bekçisinin 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Tarzan, kontratı biten kaleciler İsmail ve Emrah ile masaya oturmama kararı almıştı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:45
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