 Giresun’dan iki bomba – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Giresun’dan iki bomba

    Giresun’dan iki bomba

    ve radarda.

    TFF 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Giresunspor, transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlıların Konyaspor'la yolları ayıran Dimitar Rangelov ve daha önce Karabük forması giyen L.Poznan'da oynayan Hırvat stoper Elvis Kokalovic'le görüştüğü öğrenildi. Başkan Mustafa Bozbağ, Ramazan Bayramı sonrası transferlerin netleşeceğini, teknik direktör görüşmelerinin devam ettiğini Bayram'dan sonra yeni teknik direktörün de açıklanacağını söyledi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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