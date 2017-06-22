Giresun’dan iki bomba

TFF 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Giresunspor, transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlıların Konyaspor'la yolları ayıran Dimitar Rangelov ve daha önce Karabük forması giyen L.Poznan'da oynayan Hırvat stoper Elvis Kokalovic'le görüştüğü öğrenildi. Başkan Mustafa Bozbağ, Ramazan Bayramı sonrası transferlerin netleşeceğini, teknik direktör görüşmelerinin devam ettiğini Bayram'dan sonra yeni teknik direktörün de açıklanacağını söyledi.