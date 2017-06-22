 Denizlispor'da Yusuf Şimşek dönüyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Denizlispor'da dönüyor

    Denizlispor'da <a href="/index/yusuf-simsek?id=c3a2b74e-0d30-42d3-a436-d161a28ac324" class="" rel="tag">Yusuf Şimşek</a> dönüyor

    TFF 1'inci Lig'de teknik direktör arayışını sürdüren Denizlispor, Yücel İldiz'le maddi konularda anlaşamadı, ibreyi 2013-14 sezonunda da takımın başında yer alan 'e çevirdi.

    Denizlispor'da uzun yıllar forma da giyen , dün akşam Denizli'ye gelerek Başkan Mustafa Üstek ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat'la ön görüşme yaptı. Görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ikinci bir görüşme yapılacağı belirtildi.Şimşek'in Denizlispor'da görev yapmak istediğini söylediği, rakamın kendisi için önemli olmadığı, boş mukaveleye bile imza atabileceğini vurguladığı öğrenildi. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, " bizim eski futbolcumuz ve eski teknik direktörümüz. Kendisiyle masaya oturduk ve görüştük. Ama henüz anlaşma sağlanmadı. Detayları konuşacağız. Umarım görüşme olumlu sonuçlanır" dedi. Yusuf Şimşek, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor takımlarını çalıştırdı.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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