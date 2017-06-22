Denizlispor'da Yusuf Şimşek dönüyor
TFF 1'inci Lig'de teknik direktör arayışını sürdüren Denizlispor, Yücel İldiz'le maddi konularda anlaşamadı, ibreyi 2013-14 sezonunda da takımın başında yer alan Yusuf Şimşek'e çevirdi.
Denizlispor'da uzun yıllar forma da giyen Yusuf Şimşek, dün akşam Denizli'ye gelerek Başkan Mustafa Üstek ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat'la ön görüşme yaptı. Görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ikinci bir görüşme yapılacağı belirtildi.Şimşek'in Denizlispor'da görev yapmak istediğini söylediği, rakamın kendisi için önemli olmadığı, boş mukaveleye bile imza atabileceğini vurguladığı öğrenildi. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Yusuf Şimşek bizim eski futbolcumuz ve eski teknik direktörümüz. Kendisiyle masaya oturduk ve görüştük. Ama henüz anlaşma sağlanmadı. Detayları konuşacağız. Umarım görüşme olumlu sonuçlanır" dedi. Yusuf Şimşek, Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Bandırmaspor takımlarını çalıştırdı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Yepyeni G.Saray
Toplam 12
Yorum
ÜS AKIL,TFF VE POLİTİKACI BAŞINIZDA ŞAMAR OĞLANLIĞ YEPYENİ BİR GS . KİRALIKLAR DA DÖNDÜ, GİDENLERDE GİTTİ YENİ BİR GS MEYDANA GELDİ. HEPSİ BU AL TUDOR HOCA TEPE TEPE KULLAN. ZATEN BELALINIZ
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Belhanda’ya Sevilla kancası
Toplam 6
Yorum
Aslan SEVILLA KERIZ BIZIM CERCÖP TRANSFERCILERI UYANIK BELHANDAYI BEGENMIYENIN FUTBOL ANLAYISI NEDIR ANLAMIYORUM VARSA IYISI ONU SÖYLEYIN
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Yepyeni G.Saray
Toplam 12
Yorum
melo isteyerek gitti melo takımda 4 sene hizmet etti ve sıkılmıştı hamza hoca onu istiyordu adamın elinde değil birde takım kurmak önemli değil oynatmak önemli.
Denizlispor'da Yusuf Şimşek dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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