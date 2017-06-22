Denizlispor'da Yusuf Şimşek dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör olarak eski futbolcusu ve teknik direktörü Yusuf Şimşek'le anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör olarak eski futbolcusu ve teknik direktörü Yusuf Şimşek'le anlaştı.İsmet Taşdemir ve Yücel İldiz'le yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Denizlispor yönetimi, dün ilk görüşmeyi yaptıkları Yusuf Şimşek ile bugün tekrar masaya oturdu. Küçük pürüzlerin aşılmasının ardından Yusuf Şimşek, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'da görev yapmaktan mutluluk duyacağını söyleyen Yusuf Şimşek, "Denizlispor'da futbolculuk, teknik direktörlük, hatta taraftarlık bile yaptım. Yönetimden teklif gelince koşulsuz kabul edeceğimi söyledim. Denizli benim evim, yuvam. Ekibimle birlikte Denizlispor'un başarısı için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.
Denizlispor'un transfer yasağı olduğunu, ancak iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Yusuf Şimşek, "İyi bir kadromuz var. Şimdiden büyük hedefler koymak, ileride hüsranlara yol açabiliyor. Bu nedenle zaman içinde Denizlispor elde ettiği başarılarla hedefini belirleyecektir" dedi.
Başkan Mustafa Üstek ise, Yusuf Şimşek'in Denizlispor'a uzun yıllar her alanda hizmet verdiğini belirterek, "Yusuf Şimşek'le yaptığımız görüşmelerde her konuda anlaştık. Kendisi bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayacak. Denizlispor'u başarılı noktalara taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Denizlispor atkısıyla sözleşme imzalayan Yusuf Şimşek'in tek ekibinde ise çoğu Denizlispor'da futbol oynamış Gökhan Kılavaz, Şaban Özdeş, Burak Özsaraç ve kaleci antrenörü Aydın Gençer görev yapacak. Yusuf, gerekli planlamaları yaptıktan sonra Denizlispor'un Ramazan Bayramı'nın ardından topbaşı yapacağını, iki hafta kentte çalışacağını söyledi.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:29
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Talisca gidemez
Toplam 7
Yorum
Hiseslichat Bence bir Beşiktaşlı olarak Taliscaya bu kadar yüz vermemelerini yeğlerim..Kaliteli bir oyuncu ama Beşiktaş onla var olmadı yerini bilmeli
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 10
Yorum
HAYALPRENST SEN COK HAYALCISIN O KADAR BUTCESI YOK HEM OLSA BILE HEMEN OTURMAZ OYUNCU
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Aslan'ın ilk transferi geliyor
Toplam 10
Yorum
İSİMSİZ MQ QWEQWE Muslera .- Tete-maicon.serdar.clichy selcuk Haliloviç Sinan Sneijder Belhanda Gomis Al sana şampiyon kadro
Denizlispor'da Yusuf Şimşek dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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