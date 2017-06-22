 Chibuike tamam – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Chibuike tamam

    Chibuike tamam
    Sportif Direktörü Coşkun Zeren'den transfer müjdesi... Zeren, daha önce G.Antep'te de oynayan 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha John Chibuike'yle anlaştıklarını ve yarın (bugün) geleceğini söyledi. Zeren ayrıca Elazığspor'dan Çağrı Ortakaya'yla da anlaşmalarının an meselesi olduğunu bildirdi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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