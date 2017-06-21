 İsmail Kartal Ankaragücü ile anlaştı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Ankaragücü ile anlaştı

    İsmail Kartal Ankaragücü ile anlaştı

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirildi.

    Başkent ekibinin yetkililerinden alınan bilgiye göre Başkan Mehmet Yiğiner, teknik direktör ile bir araya geldi.

    Kulüpte gerçekleşen görüşmenin ardından tesisleri gezen Kartal, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan MKE Ankaragücü, sezon sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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