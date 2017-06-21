İsmail Kartal Ankaragücü ile anlaştı

Başkent ekibinin yetkililerinden alınan bilgiye göre Başkan Mehmet Yiğiner, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya geldi.

Kulüpte gerçekleşen görüşmenin ardından tesisleri gezen Kartal, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan MKE Ankaragücü, sezon sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.