İsmail Kartal Ankaragücü ile anlaştı
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.
Başkent ekibinin yetkililerinden alınan bilgiye göre Başkan Mehmet Yiğiner, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya geldi.
Kulüpte gerçekleşen görüşmenin ardından tesisleri gezen Kartal, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran Kartal, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşan MKE Ankaragücü, sezon sonunda teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmıştı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:40
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Acerbi icin Çizme seferi
Toplam 5
Yorum
sasulo 2 inci lige :D :D
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Atınç Nukan kiralık
Toplam 2
Yorum
Kartall Beşiktaş'da talip olmayacak ama altyapı kontenjanı var, yoksa süper amatör topçusu.
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 28
Yorum
sevilla istese coktan alırdı zaten :D SEVİNMEYİN 8 9M MİLYONCUKLARINIZ GİTTİ BU SENEDE ŞAMPİYON OLAMAZ BATARSINIZ :D :D :D :D :D :!!!!!!!!!!
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