Elazığspor'un transfer yasağı kaldırıldı

Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 8 Şubat'ta verilen iki dönem transfer yasağının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) açılan dava sonucunda kesin olarak kaldırıldığı belirtildi.



Açıklamada, bu konuda emeği geçen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a, kulüp yönetim kurulu üyelerine ve avukat Cenk Gündoğdu'ya teşekkür edildi.