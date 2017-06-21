Elazığspor'un transfer yasağı kaldırıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'a verilen iki dönem transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.
Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 8 Şubat'ta verilen iki dönem transfer yasağının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) açılan dava sonucunda kesin olarak kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu konuda emeği geçen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a, kulüp yönetim kurulu üyelerine ve avukat Cenk Gündoğdu'ya teşekkür edildi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:11
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Galatasaray KAP'a bildirdi
Toplam 1
Yorum
HÜSRAN BASIN BU GS DÜŞMANLARI GS YİNE ESKİ DÜNYA TAKIMI OLACAK DİYE ÇILDIRIYORLAR.BİR DAHA AŞAĞI ÇEKEMEYECEKLERİNDEN KORKUYORLAR BUNLARI YÖNLENDİRENLER
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6 milyon euro’ya ret
Toplam 17
Yorum
alex 30yaşında stopere 10milyon isterler dünyanın en iyi stoperlerinden olan kjaere 15milyonu çok görürler.avrupada oynasa 30milyon piyasası.
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De Jong ile yollar ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
GS De jong kim ya?
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