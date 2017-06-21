 Elazığspor'un transfer yasağı kaldırıldı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    'un transfer yasağı kaldırıldı

    Elazığspor'un transfer yasağı kaldırıldı

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'a verilen iki dönem transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 8 Şubat'ta verilen iki dönem transfer yasağının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) açılan dava sonucunda kesin olarak kaldırıldığı belirtildi.

    Açıklamada, bu konuda emeği geçen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a, kulüp yönetim kurulu üyelerine ve avukat Cenk Gündoğdu'ya teşekkür edildi.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:11
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