Adana Demir’de çifte imza
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ve bir gün önce sağlık kontrolünden geçirdiği Togolu orta saha Lalawele Atakora ile birer yıllık sözleşme imzaladı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
Adana Demir’de çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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