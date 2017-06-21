 Adana Demir’de çifte imza – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Adana Demir’de çifte imza

    Adana Demir’de çifte imza

    TFF 1. Lig ekiplerinden , savunma oyuncusu ve bir gün önce sağlık kontrolünden geçirdiği Togolu orta saha Lalawele Atakora ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , savunma oyuncusu Yiğitcan ve Togolu orta saha Lalawele Atakora ile ile birer yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki , Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulübün başkan vekili Şentürk Çalık'ın da katıldığı törende kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Adana Demirspor daha sonra İsveç'in Helsingborgs takımından transfer edilen 26 yaşındaki Togolu Atakora'ya, Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende 1 yıllık sözleşme imzalattı. Orta saha oyuncusu Lalawele Atakora A.Demirspor'a 1 yıllık imza attı. Atakora, "Adana Demirspor'un çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. İnşallah gelecek sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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