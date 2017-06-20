 Gökhan imzaladı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Gökhan imzaladı

    Gökhan imzaladı
    Başkanı Mustafa Bozbağ, düzenlediği basın toplantısı ile transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbağ, toplantıda iç transferde 3 futbolcusuyla anlaşmaya varıldığını ifade ederek, dış transferde ise Sinan Özkan'ın ardından Gökhan Süzen'e de imza attırdıklarını belirtti. Bozbağ, "Yabancı oyuncu da alacağız" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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