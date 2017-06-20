Gökhan imzaladı

Başkanıdüzenlediği basın toplantısı ile transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.toplantıda iç transferde 3 futbolcusuyla anlaşmaya varıldığını ifade ederek, dış transferde ise Sinan Özkan'ın ardından'e de imza attırdıklarını belirtti. Bozbağ, "Yabancı oyuncu da alacağız" dedi.