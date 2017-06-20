Giresunspor’da Dodo tamam

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor iç transferde Onur Demir ve Hüsamettin Tut'un ardından iki sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Dodo ile de anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dodo bizden biri gibi oldu. Kendisinden çok memnunduk" dedi.