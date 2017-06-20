 Giresunspor’da Dodo tamam – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ’da Dodo tamam

    Giresunspor’da Dodo tamam
    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor iç transferde Onur Demir ve Hüsamettin Tut'un ardından iki sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Dodo ile de anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dodo bizden biri gibi oldu. Kendisinden çok memnunduk" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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