 Boluspor’un hedefi büyük – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ’un hedefi büyük

    Boluspor’un hedefi büyük
    TFF 1. Lig takımlarından 'un teknik direktörü , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ilişkin, "Yurt dışında görüştüğümüz 3 oyuncu var. İsimleri yönetime verdik." dedi. Çapa şöyle konuştu: "Bizim, yönetimin, bu camianın beklentisi de fazla. Yapmış olduğumuz plan, program ve transferlerle oldukça güçleneceğiz."
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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