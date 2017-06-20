 Atakora Demirspor’da – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Atakora Demirspor’da

    Atakora Demirspor’da
    TFF 1. Lig ekiplerinden , orta saha oyuncusu Lalawele Atakora'yı kadrosuna kattı. Atakora, Adana'ya gelerek kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Togolu oyuncu 26 yaşında.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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