 Altınordu'da Okan harekatı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Altınordu'da Okan harekatı

    Altınordu'da Okan harekatı

    Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, geçen sezon devre arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Okan Derici'yi bu kez bonservisiyle transfer etmek için düğmeye bastı.

    Kırmızı lacivertli yönetim, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a yazı göndererek transferde kolaylık sağlanmasını isteyecek. 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir'e dönmek istediği ifade edildi. Gaziantep temsilcisinin Okan'ın bonservisini belirlemesinin ardından iki kulüp arasında pazarlık başlayacak.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un iç transferde orta saha oyuncusu Muhammet Reis'le yola devam etme kararı alıp sözleşme yenilemesi üzerine Okan'ın yedek kalmadan direkt oynayabileceği Altınordu'ya dönmeyi düşündüğü belirtildi. Kırmızı lacivertli formayla geçen sezon yarım devrede 5 kez rakip fileleri sarsan Okan, takımın en skorer oyuncusu oldu. Altınordu, Okan'ın yanı sıra 10 numara pozisyonu için Sivasspor'dan eski oyuncusu Kerim Avcı'nın da peşini bırakmıyor.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:10
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