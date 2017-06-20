Adana Demirspor, Atakora ile sözleşme imzaladı

İsveç'in Helsingborgs takımından transfer edilen 26 yaşındaki Togolu Atakora, Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 1 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklama yapan Atakora, Adana Demirspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Adana Demirspor büyük bir camia. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. İnşallah gelecek sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyacağız." dedi.

Adana Demirspor İkinci Başkanı İmam Gazali Hıradağı ise Atakora'nın yeni yönetimin ilk yabancı transferi olduğuna dikkati çekerek, "Adana Demirspor'umuza çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bonservis ödemediğimiz için sözleşmeyi 1 yıl yaptık. Ama faydalı olursa devre arasında sözleşmeyi tekrar uzatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hıradağı, orta sahanın sağı ve solu ile forvete başta olmak üzere 5 veya 6 yabancı oyuncu transferi yapmayı düşündüklerini, bu transferleri kısa sürede neticelendirerek kampa yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.