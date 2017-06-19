Giresunspor'da transfer
Karadeniz temsilcisi, iç transferde Dodo ile sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Dodo ile sözleşme yeniledi. Kulüp Başkanı Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, son iki sezondur Giresunspor forması giyen Brezilyalı oyuncu Dodo ile iki yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Dodo transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:49
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Demirel için Colombus atağı
Toplam 18
Yorum
GFB Ayrıca Volkanın menejeri tüm tekliflere kapalıyız volkan Fenerbahçeden başka biryere gitmez dedi.Bence de sağlam kaleci o ayarda bulmak zor
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'Seleznyov listeye girdi'
Toplam 2
Yorum
alperen O isim yerine karabukten latovleviciyi alsak mas tek basina kaliyor.
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Talisca Brezilya’da bırakacak
Toplam 7
Yorum
sabahtan_kalma Şu adamı ne yapın ne edin geri göndermeyin. Hatta yapabiliyosanız terimi gönderip, başka bir teknik adamla milli takıma çağırın şu çoçumu.
Giresunspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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