 Giresunspor'da transfer – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Giresunspor'da transfer

    Giresunspor'da transfer

    Karadeniz temsilcisi, iç transferde Dodo ile sözleşme yeniledi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Dodo ile sözleşme yeniledi. Kulüp Başkanı Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, son iki sezondur Giresunspor forması giyen Brezilyalı oyuncu Dodo ile iki yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

    Dodo transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:49
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