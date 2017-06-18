 İmzalar atıldı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    İmzalar atıldı

    İmzalar atıldı

    , kaleci Furkan ve Hasan’a sözleşme yaptı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , mukavelesi biten kaleci ve Sivasspor'dan ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Furkan Köse ve Hasan Hatipoğlu için Nuri Asan Tesisleri'nde kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu'nun da katılımıyla imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan her iki oyuncu, "Samsunspor büyük bir camia. Hizmetlerimiz devam edecek. Yeni sezonda hedefimiz Süper Lig" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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