Berke Özer'e 3 talip!
Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer için Avrupa'nın önemli kulüpleri girişimlerini sürdürüyor. Konu hakkında NTV Spor’a konuşan İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan, 5 milyon Euro'luk bir ücret belirledikleri kaleci için 3 ciddi teklif olduğunu söyledi.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, İzmir ekibinin 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer'le yakından ilgileniyor. İtalya ve İspanya liglerinden 3 takım, Berke için Altınordu'nun kapısını çaldı.
Başkan Seyit Mehmet Özkan, genç kalecinin geleceğiyle ilgili NTV Spor'a konuştu. Berke'yi Fernando Muslera'ya benzeten Özkan, pazarlıklara 5 milyon Euro'dan başladıklarını söyledi.
Son olarak A Milli Takim'in Makedonya ve Kosova maçları kadrosuna alınan Berke'nin olası 3. bir takıma satışından Altinordu %30luk bir pay daha alacak.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:13
-
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
Braveheart Drogba yıllık 5 milyon euro para alıyodu sen neden bahsediyosun anlamadım.
-
Aboubakar’ı bekleyelim!
Toplam 13
Yorum
eraycan bziim yönetim çok ağır davranmakla hata yapıyor cenk var tamam hadi abubakarıda aldın bitti mi forvet işin sanıyorsun 3 kulvar için hayır
-
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
Braveheart Ya şu Aysal'ı ne büyüttünüz gözünüzde Aysal'ın harcadığı paranın haddi hesabı yok. Mancini döneminde gelen oyunculara bi bak.
Berke Özer'e 3 talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.