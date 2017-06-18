 Berke Özer'e 3 talip! – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    'e 3 talip!

    <a href="/index/berke-ozer?id=9117ca0d-3f2f-4b59-a9e6-340722d73c55" class="" rel="tag">Berke Özer</a>'e 3 talip!

    'nun genç kalecisi için Avrupa'nın önemli kulüpleri girişimlerini sürdürüyor. Konu hakkında NTV Spor’a konuşan İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan, 5 milyon Euro'luk bir ücret belirledikleri kaleci için 3 ciddi teklif olduğunu söyledi.

    futbolcu ihracını sürdürüyor.

    Avrupa'nın önemli kulüpleri, İzmir ekibinin 17 yaşındaki kalecisi 'le yakından ilgileniyor. İtalya ve İspanya liglerinden 3 takım, Berke için 'nun kapısını çaldı.

    Başkan Seyit Mehmet Özkan, genç kalecinin geleceğiyle ilgili NTV Spor'a konuştu. Berke'yi Fernando Muslera'ya benzeten Özkan, pazarlıklara 5 milyon Euro'dan başladıklarını söyledi.

    Son olarak A Milli Takim'in Makedonya ve Kosova maçları kadrosuna alınan Berke'nin olası 3. bir takıma satışından Altinordu %30luk bir pay daha alacak.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
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