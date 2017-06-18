BB Erzurumspor'da başkanlığa Dilaver Yılmaz seçildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kulübün 377 kongre üyesinden 196'sının katıldığı genel kurulda tek aday olan Dilaver Yılmaz, 195 oyla başkanlığa getirildi.

Yılmaz, seçimin ardından yaptığı açıklamada, kulüp için bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederek, "Bizi iyi ve kötü günde yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Bu kadim şehrin takımı olarak büyük hedeflere hep beraber koşacağız. Bu süreçte camia olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Allah'ın izni ve taraftarımızın desteğiyle hep beraber çok çalışıp şampiyonluğun çok yakıştığı bu şehre nice şampiyonluklar getireceğiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ünsal Kıraç, Zafer Aynalı, Mehmet Tan Özyapar, Ömer Düzgün, İbrahim Bulut, Kubilay Tuğoğlu, Yavuz Kocaman, Abdurrahman Şakiroğlu, Metin Barlak, Taner Tugay, Muharrem Toprak, Ozan Kuduban, Ömer Madırlı, Tuncay Akpınar, Sabri Gökhan Genç, Murat Avcı, Yavuz Güney, Murat Aslan, Kadir Ovat, Hayrettin Aydın, Ethem Tanrıver.

Öte yandan, bir kongre üyesinin, oy verme işlemi öncesinde, yeni gelecek yönetim lehine kürsüde yaptığı konuşma sırasında salondan itirazlar yükseldi. Başka bir üyenin, konuşma yapan üyeye saldırması üzerine salonda gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle olayın büyümesi önlendi.