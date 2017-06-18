Balıkesirspor'da Furkan imzaladı

Geçen sezon 3'üncü Ligi ekibi Bayrampaşa'ya kiralanan 23 yaşındaki ön libero, İstanbul ekibiyle play off yarı final deneyimi yaşadı. Bayrampaşa'da 35 müsabakada görev alan Furkan, 7 kez rakip fileleri sarstı. Başkan Feyyaz Çiftçi, daha önce Düzcespor, Derincespor, Denizli Futbol Akademisi ve Keçiören'e kiralık yolladıkları Furkan'ı yeni sezonda kadroda tutacaklarını belirterek, "Furkan, 2017-18'de takımımızda yer alacak, Balıkesirspor formasıyla 1'inci Lig'de mücadele edecek. Kendisine şimdiden başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu. Genç futbolcu da formayı kaparak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi. Balıkesirspor, iç transferde Abdülkadir, Mehmet Boztepe, Nizamettin, Glumac, Doğa, Vukovic, Burak Çalık, Okan ve Foxi ile yeniden anlaşmıştı.