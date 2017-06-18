Balıkesirspor'da Furkan imzaladı
Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde Furkan Çil ile sözleşme yeniledi.
Geçen sezon 3'üncü Ligi ekibi Bayrampaşa'ya kiralanan 23 yaşındaki ön libero, İstanbul ekibiyle play off yarı final deneyimi yaşadı. Bayrampaşa'da 35 müsabakada görev alan Furkan, 7 kez rakip fileleri sarstı. Başkan Feyyaz Çiftçi, daha önce Düzcespor, Derincespor, Denizli Futbol Akademisi ve Keçiören'e kiralık yolladıkları Furkan'ı yeni sezonda kadroda tutacaklarını belirterek, "Furkan, 2017-18'de takımımızda yer alacak, Balıkesirspor formasıyla 1'inci Lig'de mücadele edecek. Kendisine şimdiden başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu. Genç futbolcu da formayı kaparak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi. Balıkesirspor, iç transferde Abdülkadir, Mehmet Boztepe, Nizamettin, Glumac, Doğa, Vukovic, Burak Çalık, Okan ve Foxi ile yeniden anlaşmıştı.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:13
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
Fsb Aziz caner ı gökhan ı gonderdin yerlerine adam bulamadın hep öyle lütfen sen git senden gerçekten sıkıldık yeter be
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Dirar: Şanslıyım
Toplam 7
Yorum
AKILLI BİR YNTM YOK MU .. bu adamlar seneye pilleri bitik..kırmızı ışık yanacak..al sana yeni yeni RVP-LER..
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 35
Yorum
maaşları uçuk. fenerin yönetimsel sorunu olduğunun tarh-i fotoğrafı. bu adamlar transfer yapmayı kesinlikle öğrenemeyecekler..yüksek yüksek maaşlar dağıtıl
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