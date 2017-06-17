Giresunspor, Sinan Özkan'ı renklerine bağladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Sinan Özkan'ı transfer etti.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Özkan ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Özkan'ın transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, "Sinan başarılı olacağına inandığımız bir oyuncu. Giresunspor'un menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bozbağ, bu sezon takımı başarıya taşıyacak oyuncular transfer etmeyi amaçladıklarını kaydetti.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:08
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Dirar Fırtınası
Toplam 17
Yorum
Drogba Alabilecekleri en yıldızı bu. Para yok ki borç içinde yüzüyorlar.
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Vida için ‘şok’ takas
Toplam 12
Yorum
Sssli Ulan adam utanır be bu teklifi yapmaya
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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza!
Toplam 11
Yorum
kaldırım iğrencc kaldırın atın su adamı. futboldan sogudum.
Giresunspor, Sinan Özkan'ı renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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