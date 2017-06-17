Giresunspor, Sinan Özkan'ı renklerine bağladı

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Özkan ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.



Özkan'ın transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, "Sinan başarılı olacağına inandığımız bir oyuncu. Giresunspor'un menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Bozbağ, bu sezon takımı başarıya taşıyacak oyuncular transfer etmeyi amaçladıklarını kaydetti.