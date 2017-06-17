 Giresunspor, Sinan Özkan'ı renklerine bağladı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    , 'ı renklerine bağladı

    Giresunspor, Sinan Özkan'ı renklerine bağladı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , geçen sezon Göztepe'de forma giyen 'ı transfer etti.

    Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Özkan ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

    Özkan'ın transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, "Sinan başarılı olacağına inandığımız bir oyuncu. 'un menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Bozbağ, bu sezon takımı başarıya taşıyacak oyuncular transfer etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:08
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