Adana Demirspor'da sportif direktör arayışları
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, sportif direktörlük görevine getirilmesi planlanan Gürcan Aday ile prensipte anlaşıldı.
İki tarafın prensipte anlaşmaya vardığı, resmi sözleşmenin kısa sürede imzalanacağı öğrenildi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:40
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
aslan rvp bundan iki kat daha iyi. rvp satılırsa eğer kiralık düşünülebilir.
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Vardy harekatı
Toplam 10
Yorum
umar saçma sapan haber yapıyonuz vardy ihtimal yok buraya gelmesinde
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Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 55
Yorum
fazkartal Sevnmek için takım tutup kendi takımııza oyuncmuza sövmüyoruz. İyiyi tebrik ederiz. Tebrikler FB. Futboldada 2 yıldır biz iyyiz ağlsanızda
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