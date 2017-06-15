 Adana Demirspor'da sportif direktör arayışları – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Adana Demirspor'da sportif direktör arayışları

    Adana Demirspor'da sportif direktör arayışları

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, sportif direktörlük görevine getirilmesi planlanan Gürcan Aday ile prensipte anlaşıldı.

    Akdeniz ekibinin eski futbolcularından Gürcan Aday, Aytaç Durak Tesisleri'ne gelerek transfer komitesi ve Başkan Mehmet Gökoğlu ile görüştü.

    İki tarafın prensipte anlaşmaya vardığı, resmi sözleşmenin kısa sürede imzalanacağı öğrenildi.

    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:40
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