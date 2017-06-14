Manisaspor Mustafa Sevgi'yle anlaştı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisaspor, Mersin İdmanyurdu'ndan Abdulkadir Korkut ve Menemen Belediyespor'dan Hikmet Balioğlu'nun ardından Samsunspor'dan Mustafa Sevgi'yle de anlaştı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Manisa'ya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
3 sezondur Samsunspor'da forma giyen Mustafa Sevgi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde başlayan kariyerinde Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Karşıyaka'da da oynadı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol kaydetti.
Bu arada iç transferde Ufuk Budak'la anlaşamayan yönetim, Şanlıurfasporlu Caner Cavlan ile temasa geçti. Geçen sezon devre arasında Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden SC Heerenveen'den kiralık geldiği Şanlıurfaspor'da 11 lig maçına çıkan ve 1 gol 1 asistle oynayan Caner için Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın da olumlu rapor verdiği belirtildi.
Öte yandan siyah beyazlı ekibin en golcü ismi Bahattin Köse kulüplere yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alacaklarını tahsil edemediği için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen Bahattin'in mukavelesini tek taraflı feshedeceği öğrenildi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:12
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Vida’yı sökmek 17 milyon euro
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aslan çok güzel oldu şapa oturdu bjk. daha beter olsunlar.
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Trabzonlu yöenticiden iddialı açıklama
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beşikdüzü yeteneklileri bulmak lazım yıldız futbolcuların yanına genç oyuncular alınmalı ki pişirilsin futbol beyin işidir
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Başkan Özbek OHAL ilan etti!
Toplam 12
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austin bu mu futbolu idare edecek.zerre kadar fytboldan futbolcudan anlamayan birinin orda ne işi var sorun bu zaten anlayan biri yok orda..
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