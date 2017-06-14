Manisaspor Mustafa Sevgi'yle anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisaspor, Mersin İdmanyurdu'ndan Abdulkadir Korkut ve Menemen Belediyespor'dan Hikmet Balioğlu'nun ardından Samsunspor'dan Mustafa Sevgi'yle de anlaştı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Manisa'ya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



3 sezondur Samsunspor'da forma giyen Mustafa Sevgi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde başlayan kariyerinde Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Karşıyaka'da da oynadı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol kaydetti.



Bu arada iç transferde Ufuk Budak'la anlaşamayan yönetim, Şanlıurfasporlu Caner Cavlan ile temasa geçti. Geçen sezon devre arasında Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden SC Heerenveen'den kiralık geldiği Şanlıurfaspor'da 11 lig maçına çıkan ve 1 gol 1 asistle oynayan Caner için Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın da olumlu rapor verdiği belirtildi.



Öte yandan siyah beyazlı ekibin en golcü ismi Bahattin Köse kulüplere yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alacaklarını tahsil edemediği için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen Bahattin'in mukavelesini tek taraflı feshedeceği öğrenildi.