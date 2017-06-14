Elazığspor Başkanı Sedat Karataş istifa etti

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Sedat Karataş, "Resmi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne kadar FIFA'dan, TFF'den gelen cezalar ve gerekse iç borçlarımızı ödemek için gösterdiğimiz çabalar tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bütün olumsuzluklara rağmen, şu ana kadar kapatılan 75 milyon liralık borç ve geri getirilen -6 puan, nasıl bir mücadele verdiğimizin en somut göstergeleri olmuştur.



Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıdan Elazığspor için gereken destek sağlanamamış, sonucu ne olursa olsun mevcut yönetimin görevi bırakması ve yeni bir yönetim arayışına girilmesi kararı verilmiştir. Bizler de bu polemiği uzatmanın şehrimize ve Elazığsporumuz'a zarar vereceğini düşünerek ilimiz yöneticilerinin ve siyasilerimizin beyan etmiş oldukları kanaat veya almış oldukları karara uyarak, yürütmekte olduğum Elazığspor Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Sayın valimiz, vekillerle birlikte yeni bir yönetim oluşması konusunda ciddiyetle çalışacaklardır. Bu hafta ve önümüzdeki hafta ödenmesi gereken taksitler var. Bir kamuoyu oluşturun ve şehrimizin işadamlarını ve ileri gelenlerini göreve çağırın. Hakkınızı helal edin. Taraftarlarımız kusura bakmasınlar. Asıl olan başkanlar değil Elazığspor kulübüdür" dedi.