Elazığspor Başkanı Sedat Karataş istifa etti
TFF 1'inci Ligi ekiplerinden Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, tesislerde düzenlediği basın toplantısında 25 Mayıs 2016 tarihinde devraldığı kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.
Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Sedat Karataş, "Resmi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne kadar FIFA'dan, TFF'den gelen cezalar ve gerekse iç borçlarımızı ödemek için gösterdiğimiz çabalar tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bütün olumsuzluklara rağmen, şu ana kadar kapatılan 75 milyon liralık borç ve geri getirilen -6 puan, nasıl bir mücadele verdiğimizin en somut göstergeleri olmuştur.
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıdan Elazığspor için gereken destek sağlanamamış, sonucu ne olursa olsun mevcut yönetimin görevi bırakması ve yeni bir yönetim arayışına girilmesi kararı verilmiştir. Bizler de bu polemiği uzatmanın şehrimize ve Elazığsporumuz'a zarar vereceğini düşünerek ilimiz yöneticilerinin ve siyasilerimizin beyan etmiş oldukları kanaat veya almış oldukları karara uyarak, yürütmekte olduğum Elazığspor Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden bugün itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Sayın valimiz, vekillerle birlikte yeni bir yönetim oluşması konusunda ciddiyetle çalışacaklardır. Bu hafta ve önümüzdeki hafta ödenmesi gereken taksitler var. Bir kamuoyu oluşturun ve şehrimizin işadamlarını ve ileri gelenlerini göreve çağırın. Hakkınızı helal edin. Taraftarlarımız kusura bakmasınlar. Asıl olan başkanlar değil Elazığspor kulübüdür" dedi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:52
-
Brad Pitt gibiydi
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Bu millet böyledir. KURTARICI diye sarılır yabancıya. O'nunda elleri cepleri DALIRS dolu oldugu için ayni samimiyetle (!) KARŞILIK veremez !
-
Derbide üçüncü raunt
Toplam 1
Yorum
4-0 Fener 4-0 süpürür
-
Başkan Özbek OHAL ilan etti!
Toplam 7
Yorum
xxx Başkan paramızı çarçur etmeyin futbolcularla iç içe olun gs ımın forması dahi ligde 2.olur..Sen adamsın..Bu kulübü aysal mahvetmiştir...
Elazığspor Başkanı Sedat Karataş istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.