 Balıkesirspor'da Vukovic kaldı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Balıkesirspor'da Vukovic kaldı

    Balıkesirspor'da Vukovic kaldı

    TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'da iskelet kadroyu korumaya çalışan yönetim, iç transferde Abdulkadir, Mehmet Boztepe, Nizamettin, Glumac ve Doğa'nın ardından kaleci Vukovic'le de anlaştı.

    Başkan Feyyaz Çiftçi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalecimiz Vukoviç ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağlanmıştır. Andrija Vukoviç, Atilla Özmen ve Asil Kaan Eryılmaz bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda da kalemizi koruyacaklar. Üç kalecimize kırmızı beyazlı formayla başarılar diliyoruz" dedi.

    Bu arada Balıkesirspor'un yaşadığı maddi sorunların çözülmesi için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Son olarak Yapı firmasının sahibi, kulübe 5 bin TL yardımda bulundu.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:07
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