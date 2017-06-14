Balıkesirspor'da Vukovic kaldı
TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'da iskelet kadroyu korumaya çalışan yönetim, iç transferde Abdulkadir, Mehmet Boztepe, Nizamettin, Glumac ve Doğa'nın ardından kaleci Vukovic'le de anlaştı.
Başkan Feyyaz Çiftçi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalecimiz Vukoviç ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağlanmıştır. Andrija Vukoviç, Atilla Özmen ve Asil Kaan Eryılmaz bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda da kalemizi koruyacaklar. Üç kalecimize kırmızı beyazlı formayla başarılar diliyoruz" dedi.
Bu arada Balıkesirspor'un yaşadığı maddi sorunların çözülmesi için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Son olarak Yapı firmasının sahibi, kulübe 5 bin TL yardımda bulundu.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:07
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Vida’yı sökmek 17 milyon euro
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aslan çok güzel oldu şapa oturdu bjk. daha beter olsunlar.
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Trabzonlu yöenticiden iddialı açıklama
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beşikdüzü yeteneklileri bulmak lazım yıldız futbolcuların yanına genç oyuncular alınmalı ki pişirilsin futbol beyin işidir
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Başkan Özbek OHAL ilan etti!
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austin bu mu futbolu idare edecek.zerre kadar fytboldan futbolcudan anlamayan birinin orda ne işi var sorun bu zaten anlayan biri yok orda..
Balıkesirspor'da Vukovic kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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