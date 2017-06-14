Balıkesirspor'da Vukovic kaldı

Başkan Feyyaz Çiftçi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalecimiz Vukoviç ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağlanmıştır. Andrija Vukoviç, Atilla Özmen ve Asil Kaan Eryılmaz bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda da kalemizi koruyacaklar. Üç kalecimize kırmızı beyazlı formayla başarılar diliyoruz" dedi.



Bu arada Balıkesirspor'un yaşadığı maddi sorunların çözülmesi için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Son olarak Yapı firmasının sahibi, kulübe 5 bin TL yardımda bulundu.