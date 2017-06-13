 Samsunspor’da Özalan imzaladı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’da Özalan imzaladı

    Samsunspor’da Özalan imzaladı
    Samsun'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Alpay Özalan dün Samsun'a geldi ve resmi imzayı attı. Uluslararası Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen genç teknik adamı havalimanında kulüp görevlisi olan Nedim Öztürk tarafından karşılandı. Özalan, "'da olmaktan çok mutluyum. Burası büyük ve köklü bir camia. Hedefimiz Süper Lig" dedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsunspor’da Özalan imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.