Denizlispor'da Barış imzaladı
Denizlispor iç transferde bir süredir fiyat konusunda anlaşamadığı Barış Örücü'yü sonunda ikna etti. Geride bıraktığımız sezon 32 lig, 1 kupa maçında forma giyen ve 7 gol kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu dün yapılan görüşmenin ardından 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyleyen genç futbolcu, "Yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giyeceğim için mutluyum" şeklinde konuştu. Öte yandan FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezası nedeniyle takviye yapamayan yeşil siyahlı yönetim, sözleşmesi biten oyuncuları takımda tutmak için görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce anlaşma sağlanamayan Cenk Gönenç ve Sankoh'la bu hafta yeniden masaya oturmayı planlayan Transfer Komitesi, iki oyuncuya da imza attırmayı amaçlıyor. Bu arada teknik direktör adayları arasında Yücel İldiz'in isminin ön plana çıktığı öğrenildi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:12
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Elia Başakşehir’de
Toplam 5
Yorum
sdf sdf niye fener almaz şu adamı ki
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Belhanda için limitini zorluyor
Toplam 5
Yorum
serdar akay istikrarsız v kaplumbağa yine gs yine fos 1 transfer daha yine paralar çöpe,bu başkan cenk ergün ,ftbl cahili gs scoutları ile sürünmeye de
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''Zevkle kabul eder''
Toplam 2
Yorum
Vizyon yok! Anlayın artık. Biz Porto değiliz, biz Ajax değiliz. Genç oyuncular bizde kaybolup gidiyo. Biz 30 oyuncular alabilirz. Günü kurtarmak için.
Denizlispor'da Barış imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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