Denizlispor'da Barış imzaladı

Denizlispor'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyleyen genç futbolcu, "Yeni sezonda da yeşil-siyahlı formayı giyeceğim için mutluyum" şeklinde konuştu. Öte yandan FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezası nedeniyle takviye yapamayan yeşil siyahlı yönetim, sözleşmesi biten oyuncuları takımda tutmak için görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce anlaşma sağlanamayan Cenk Gönenç ve Sankoh'la bu hafta yeniden masaya oturmayı planlayan Transfer Komitesi, iki oyuncuya da imza attırmayı amaçlıyor. Bu arada teknik direktör adayları arasında Yücel İldiz'in isminin ön plana çıktığı öğrenildi.