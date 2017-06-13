Akhisar BLD, Alperen Babacan'la anlaştı
Akhisar Belediyespor'da, Başkan Hüseyin Eryüksel'in kadroyu gençleştireceklerini açıklamasından kısa bir süre sonra ilk hamleyi yaptı ve TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu Alperen Babacan'la anlaştı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren genç futbolcunun Akhisar Belediyespor ile 3 yıllık anlaşma sağladığı, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı belirtildi. Futbola Pamukkale Ünriversitesi Spor Kulübü'nde başladıktan sonra 2011'de Denizlispor'a tranfser olan Alperen, 2014'te profesyonel sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon 20 lig 2 kupa maçında oynayıp 5 gol kaydeden genç futbolcu, son 9 haftada sakatlığı yüzünden takımdaki yerini alamadı. Sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan Alperen Babacan, U18 Milli Takımı'nda 2, U21 Milli Takımı'nda 5 müsabakada forma giydi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:48
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Şampiyon olacağız
Toplam 77
Yorum
Aydınfb Kulübün tapusunuda verseydiniz bari Aziz Yıldırım'ın son kazığı olabilir ama Aykut Kocaman'ın açıklamaları ile sorumlu hoca diyecekler.
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Güneydoğu operasyonu
Toplam 6
Yorum
Konya Başkan konuyada gelsin ersunun yerine lucescu gelsin o zaman bakın başarı nasıl geliyor, 10 tane yıldızda gelsede ersunla başarı olmaz
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Fikret Orman: Hedef dünyanın zirvesi!
Toplam 17
Yorum
1907 sizi bu sene kim kurtaracak sen onu düşün
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