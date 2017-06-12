Samsunspor'da Alpay Özalan dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Alpay Özalan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
"Samsunspor'u o şaşalı, o büyük günlerine ulaştırmak için sabırsız ve heyecanlıyım"
Büyük bir camiaya geldiğini belirten Alpay Özalan, "Samsunspor camiasının ne kadar büyük olduğunu bilen bir insanım. Futbol oynadığımda Samsunspor'dan alınacak bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu bilen bir insanım. Futbolla yatıp kalkan bir şehrin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Savaşçı kişiliğimle koyduğum hedeflere ulaşmış bir insanım. Şehrin, kulübün beklentilerini biliyorum. Onların isteklerini yerine getirmek boynumuzun borcu. İnşallah hepimiz için hayırlısı olsun. Samsunspor'u o şaşalı, o büyük günlerine ulaştırmak için sabırsız ve heyecanlıyım" dedi.
Alpay Özalan ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Eskişehirspor'un başında yaşadı. Eskişehir'in başında 20 maça çıkan Özalan, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:37
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 49
Yorum
bjkli valbuena gibi yine fener transfre hzkı başladı.bakaım nasıl ynuycak ama bnc e lyon yaşlı olmasa bu adamı vermezdi.kusura bakmayın klavye boz
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 49
Yorum
xcvbn persie nin aman sakatım.aman oynayamıyorum.bak saçlarım da beyazladı- tipi formsuzluk olaylarıyla kıyasladım.mevkilerini değil.
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Fenerbahçe şampi...
Toplam 11
Yorum
Berlin Fener evire çevire yenecek yine. Fener dünya takımı olmuş.
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