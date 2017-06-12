 Patron Alpay Özalan – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Patron

    Patron Alpay Özalan

    TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ’la anlaşmaya vardı. Yönetim kurulu Özalan’a bugün imza attıracak. Transfer arayışı da devam ediyor.

    TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da teknik direktör krizi bugün çözülüyor. Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını hızlandıran yönetimi, Alpay Özalan ile prensipte anlaşma sağladı. Samsunspor yönetiminin bugün Özalan ile resmi sözlemeyi imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor takımında görev alan , Kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 21 maçta; 11 galibiyet, 5 beraberlik ile 5 mağlubiyet elde etti. Samsunsporlu yöneticiler, "Alpay hoca ile büyük ölçüde anlaştık. Hoca sorunu bitince oyuncu transferine başlayacağız. Seneye zirveye oynayacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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