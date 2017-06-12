 Önceliğimiz transfer – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Önceliğimiz transfer

    Önceliğimiz transfer
    Başkanı , Spor Toto Süper Lig'e dönmek için çok çalıştıklarını belirterek, "Önceliğimiz transfer. Hücumcu ve mücadeleci bir takım kurmak istiyoruz. Bunun için bütçeye ihtiyacımız var. Adana şehrinden destek bekliyoruz" diye konuştu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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