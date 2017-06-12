 Ofoedu için Karafırtınalar devrede – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    için Karafırtınalar devrede

    Ofoedu için Karafırtınalar devrede

    TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda zirve mücadelesi veren bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Manisaspor'un ısrarı sürüyor.

    Eskişehirspor'la sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu yöneticilere, "Amacım Süper Lig'de oynamak. Eğer üst ligde kulüp bulamazsam ve şartlarda anlaşırsak seveye seve Manisa'ya gelirim" yanıtını verirken, bu kez devreye Teknik Direktör Sait Karafırtınalar girdi. Karafırtınalar, Karşıyaka'da birlikte çalıştığı yıldız futbolcuyu arayıp kulübün teklifini yinelerken, 'nun, "Hocam seninle çalışmayı ben de isterim. En kısa süredre kararımı vereceğim" dediği öğrenildi.

    Bu arada Manisaspor'dan kaleci İsmail Şahmalı'yı transfer eden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un bu kez de Bahattin Köse'ye kanca attığı öğrenildi. Güneydoğu ekibinin teknik direktörü Hüseyin Kalpar'ın ısrarla istediği golcü futbolcunun da ayrılmak istediği ve alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderdiği belirtildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bahattin'in alacağını yatırarak serbest kalmasının önüne geçtiklerini söyleyen Başkan Abdullah Mergen, "Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Bahattin kararını kendisi verecek. Ancak her şeyin bir bedeli var" diye konuştu.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:50
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