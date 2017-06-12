Ofoedu için Karafırtınalar devrede
TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda zirve mücadelesi veren bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Manisaspor'un Ofoedu ısrarı sürüyor.
Eskişehirspor'la sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu yöneticilere, "Amacım Süper Lig'de oynamak. Eğer üst ligde kulüp bulamazsam ve şartlarda anlaşırsak seveye seve Manisa'ya gelirim" yanıtını verirken, bu kez devreye Teknik Direktör Sait Karafırtınalar girdi. Karafırtınalar, Karşıyaka'da birlikte çalıştığı yıldız futbolcuyu arayıp kulübün teklifini yinelerken, Ofoedu'nun, "Hocam seninle çalışmayı ben de isterim. En kısa süredre kararımı vereceğim" dediği öğrenildi.
Bu arada Manisaspor'dan kaleci İsmail Şahmalı'yı transfer eden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un bu kez de Bahattin Köse'ye kanca attığı öğrenildi. Güneydoğu ekibinin teknik direktörü Hüseyin Kalpar'ın ısrarla istediği golcü futbolcunun da ayrılmak istediği ve alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderdiği belirtildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Bahattin'in alacağını yatırarak serbest kalmasının önüne geçtiklerini söyleyen Başkan Abdullah Mergen, "Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Bahattin kararını kendisi verecek. Ancak her şeyin bir bedeli var" diye konuştu.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
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D.Kiev’in inadı inat!
Toplam 6
Yorum
Atahan 5 ay sonra bedava
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Mayıs’ta yalanla Temmuz’da al
Toplam 6
Yorum
mert yalan haber Zivkovic sözleşmesi bittiği için bedavaya transfer oldu.
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''Yüzüme söylemek yerine...''
Toplam 30
Yorum
Ahmet29 Adam Gibi Adamsin Arda...Zaman Kimin Hakli Kimin Haksiz Olduğunu Gösterecektir..Ünal Aysalin Ne Kadar Doğru Bir Karar Aldiğini Şimdi anlıyrm
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