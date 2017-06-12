 Hakan Bilgiç gidiyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    gidiyor

    Hakan Bilgiç gidiyor
    formasıyla başarılı maçlar çıkaran ve tüm dikkatleri üzerine çeken 'e, Süper Lig'e yeni çıkan Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi. İki tarafın büyük ölçüde anlaştığı öğrenilirken, Elazığ yönetimi hafta içinde oyuncuya yeni teklif sunacak.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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