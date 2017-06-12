Denizlispor, Barış Örücü ile uzattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, iç transferde Barış Örücü'nün sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Yeşil-siyahlı ekip, sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Barış Örücü ile anlaşarak 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp başkanı Mustafa Üstek, yaptığı açıklamada, Barış Örücü ile uzun süren görüşmeler sonucu anlaştıklarını söyledi.
Transfer yasağını kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Üstek, "Oyuncularımız bu durumda Denizlispor'u yüzüstü bırakmayarak fedakarlıklar yapıyor. Biz de bazı fedakarlıklar yaparak kadromuzu korumak istiyorduk. Bu hedefimizi büyük ölçüde başardığımız için mutluyuz. Sezon boyunca beraber oynayan oyuncu topluluğumuzun önümüzdeki yıl daha iyi yerlere geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Barış Örücü'nün de bu takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerbahçenin sponsoru olan hello kitty formaları bu yıl satışa çıkacak mı ? valbuena da iyi duracağını düşünüyorum...
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Fikret Orman taraftara seslendi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ fakir edebiyatı değil bu ne zorluklar çektiğimizin belgesi de siz anlamazsınız para var sizde huzur yok parke seviciler sizi....
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 2
Yorum
65karabela kaliteli futbolcu FENERBAHÇEME hayırlı olsun
Denizlispor, Barış Örücü ile uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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