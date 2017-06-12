 Altınordu, Kerim Avcı'nın peşini bırakmıyor – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Altınordu, Kerim Avcı'nın peşini bırakmıyor

    Altınordu, Kerim Avcı'nın peşini bırakmıyor

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, eski futbolcusu Kerim Avcı'nın peşini bırakmıyor. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak kırmızı lacivertli formayı giyen Kerim'i her transfer döneminde geri döndürmek isteyen yönetim, Kerim Avcı'yı bir kez daha gündeme aldı. Geride bıraktığımız sezon Sivasspor'da şampiyonluk yaşayan Kerim'in değerli bir futbolcu olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Kerim'i takımımızda görmek istiyoruz, ancak kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Sivasspor'dan ayrılmadan anlaşmamız zor" dedi. İç transfer görüşmelerine hafta içinde başlayacaklarını belirten teknik adam, "Sözleşmeleri sona eren Arif, Serkan, Sinan, Yusuf Abdioğlu, Uğur ve Okan'la yola devam etmek istiyoruz.

    Bu isimler arasında sadece bizde kiralık oynayan Okan'ın kulübü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la mukavelesi sürüyor. Onlar da ilk tercihlerinin Altınordu olduğunu söylüyorlar. Transferde geç kaldığımızı düşünmüyorum. Dış transferde 3-4 isim alacağız. İstediğimiz futbolcuların kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor. Bu yüzden beklemedeyiz" diye konuştu.

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu, Kerim Avcı'nın peşini bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.