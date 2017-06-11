 ‘Kurtuluş altyapıda’ – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ‘Kurtuluş altyapıda’

    ‘Kurtuluş altyapıda’
    TFF 1. Lig ekiplerinden 'nun teknik direktörü , Türk futbolunda kendileri gibi altyapıya önem veren kulüplerin çoğalmasıyla her şeyin değişeceğini söyledi. Eroğlu, "Türkiye'de çok sayıda yetenekli genç var. Bunları keşfetmek önemli" dedi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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