 Göztepe'de Yılmaz Vural kararı salı günü – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Göztepe'de kararı salı günü

    Göztepe'de Yılmaz Vural kararı salı günü

    GÖZTEPE'de normal sezonun bitimine 9 hafta kala takımın başına geçen geçtikten sonra sarı kırmızılı ekibi önce play off'a, ardından Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör 'ın göreve devam etmeyeceğinin salı günü netlik kazanacağı bildirildi.

    Dün ilk görüşmeyi yaptığı tecrübeli teknik adamla bugün yeniden bir araya gelen Başkan , sonucu salı günü kamuoyu ile paylaşabileceğini söyledi. Göztpe'nin Süper Lig'e çıkmasının ardından Vural, Göztepe'deki görevine devam etmeyi çok istediğini açıklamış, Başkan Sepil ise şu anda aklında dışında bir isim olmadığını dile getirmişti.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:53
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