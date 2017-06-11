Göztepe'de Yılmaz Vural kararı salı günü
GÖZTEPE'de normal sezonun bitimine 9 hafta kala takımın başına geçen geçtikten sonra sarı kırmızılı ekibi önce play off'a, ardından Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın göreve devam etmeyeceğinin salı günü netlik kazanacağı bildirildi.
Dün ilk görüşmeyi yaptığı tecrübeli teknik adamla bugün yeniden bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil, sonucu salı günü kamuoyu ile paylaşabileceğini söyledi. Göztpe'nin Süper Lig'e çıkmasının ardından Vural, Göztepe'deki görevine devam etmeyi çok istediğini açıklamış, Başkan Sepil ise şu anda aklında Yılmaz Vural dışında bir isim olmadığını dile getirmişti.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:53
-
İsmail Köybaşı iddiası
Toplam 7
Yorum
Yuh Birakin haberin dogrulugunu ruyamda gorsem yine inanmam tam bir fiyasko hani derlerya ufak at da civcivler yesin alt yapiya yonelmeli
-
Gomis yarın belli olacak
Toplam 12
Yorum
u.a hantal adam gecemeyen sıradan bir topcu.. 7 penaltı atmıs bu sene ümit karandan kötü son vurşçu alırsak büyük hata
-
Beşiktaş, Galatasaray'ı geçti
Toplam 7
Yorum
zz Passolig uygulamasına 4 ay geç başlamasına ve kötü geçen sezonlara rağmen zirvedeki isim belli.
Göztepe'de Yılmaz Vural kararı salı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.