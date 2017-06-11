Göztepe'de Yılmaz Vural kararı salı günü

Dün ilk görüşmeyi yaptığı tecrübeli teknik adamla bugün yeniden bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil, sonucu salı günü kamuoyu ile paylaşabileceğini söyledi. Göztpe'nin Süper Lig'e çıkmasının ardından Vural, Göztepe'deki görevine devam etmeyi çok istediğini açıklamış, Başkan Sepil ise şu anda aklında Yılmaz Vural dışında bir isim olmadığını dile getirmişti.