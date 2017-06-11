 Es-Es borç kapatacak – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Es-Es borç kapatacak

    Es-Es borç kapatacak
    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, TFF, FIFA ve UEFA'ya futbolcu ve teknik adam borçlarından kaynaklanan dosyalardan dolayı toplam 32 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini ve çalıştıklarını söyledi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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