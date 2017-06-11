Alpay Özalan Samsunspor ile anlaştı
Son olarak Eskişehirspor'da görev alan Alpay Özalan'ın yeni adresi belli oldu.
Genç teknik adam Samsunspor ile anlaşma sağladı.
Samsunspor da konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada Alpay Özalan ile son bir görüşme yaptıktan sonra sözleşme imzalanacağını duyurdu.
SAMSUNSPOR'DAN ALPAY ÖZALAN AÇIKLAMASI
SAMSUNSPOR, teknik direktörlük için Alpay Özalan'la ön görüşme yapıldığı ve Samsun'a davet edildiği açıkladı.
TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Samsunspor'un resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün 2017-2018 TFF 1. Lig sezonunda Teknik Direktörlüğü için Sayın Alpay Özalan ile bir ön görüşme yapılmıştır. 12.06.2017 Pazartesi (yarın) günü bu görüşmelerin tamamlanması ve karara bağlanması için Samsun'a tarafımızdan davet edilmişlerdir. Spor kamuoyunun bilgilerine sunarız."
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:52
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İsmail Köybaşı iddiası
Toplam 7
Yorum
Yuh Birakin haberin dogrulugunu ruyamda gorsem yine inanmam tam bir fiyasko hani derlerya ufak at da civcivler yesin alt yapiya yonelmeli
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 12
Yorum
u.a hantal adam gecemeyen sıradan bir topcu.. 7 penaltı atmıs bu sene ümit karandan kötü son vurşçu alırsak büyük hata
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Beşiktaş, Galatasaray'ı geçti
Toplam 7
Yorum
zz Passolig uygulamasına 4 ay geç başlamasına ve kötü geçen sezonlara rağmen zirvedeki isim belli.
Alpay Özalan Samsunspor ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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