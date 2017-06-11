 Alpay Özalan Samsunspor ile anlaştı – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ile anlaştı

    Alpay Özalan Samsunspor ile anlaştı

    Son olarak Eskişehirspor'da görev alan 'ın yeni adresi belli oldu.

    Genç teknik adam ile anlaşma sağladı.

    Samsunspor da konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada ile son bir görüşme yaptıktan sonra sözleşme imzalanacağını duyurdu.

    SAMSUNSPOR'DAN ALPAY ÖZALAN AÇIKLAMASI
    SAMSUNSPOR, teknik direktörlük için Alpay Özalan'la ön görüşme yapıldığı ve Samsun'a davet edildiği açıkladı.

    TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Samsunspor'un resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün 2017-2018 TFF 1. Lig sezonunda Teknik Direktörlüğü için Sayın Alpay Özalan ile bir ön görüşme yapılmıştır. 12.06.2017 Pazartesi (yarın) günü bu görüşmelerin tamamlanması ve karara bağlanması için Samsun'a tarafımızdan davet edilmişlerdir. Spor kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:52
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