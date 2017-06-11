Alpay Özalan Samsunspor ile anlaştı

Genç teknik adam Samsunspor ile anlaşma sağladı.



Samsunspor da konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada Alpay Özalan ile son bir görüşme yaptıktan sonra sözleşme imzalanacağını duyurdu.



SAMSUNSPOR'DAN ALPAY ÖZALAN AÇIKLAMASI

SAMSUNSPOR, teknik direktörlük için Alpay Özalan'la ön görüşme yapıldığı ve Samsun'a davet edildiği açıkladı.



TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Samsunspor'un resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün 2017-2018 TFF 1. Lig sezonunda Teknik Direktörlüğü için Sayın Alpay Özalan ile bir ön görüşme yapılmıştır. 12.06.2017 Pazartesi (yarın) günü bu görüşmelerin tamamlanması ve karara bağlanması için Samsun'a tarafımızdan davet edilmişlerdir. Spor kamuoyunun bilgilerine sunarız."