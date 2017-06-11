 ‘Adana değişecek!’ – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ‘Adana değişecek!’

    ‘Adana değişecek!’
    TFF 1. Lig'e düşen 'da, başkan , Spor Toto Süper Lig'e döneceklerine inandığını belirtti. Akgül şöyle konuştu: "Bu sezon transfer politikamız farklı olacak. İnandığımız isimler takımda kalacak. Adanaspor'u seven oyuncular alınacak."
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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