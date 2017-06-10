 Nikah tazeledi – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Nikah tazeledi

    Nikah tazeledi

    ekiplerinden ’da, ’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapan Murat, geçtiğimiz sezon 25 lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

    ekiplerinden Elazığspor'da, Murat Kalkan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. 2014-2015 sezonunun başında Elazığspor'a transfer olan ve birçok maça çıkan tecrübeli oyuncu ile bordo-beyazlı kulüp yönetimi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. 1986 Bayburt doğumlu olan , Türkiye kariyerine Gençlerbirliği'nde başlamıştı. Sırasıyla Mardinspor, Hacettepe, Orduspor, Adana Demirspor, Atiker Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Çankırıspor gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu, 2014-2015 sezonu başında 'a transfer olmuştu. Stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapan Murat, geçtiğimiz sezon 25 lig maçında oynadı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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