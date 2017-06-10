Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Kılıç'ın sözleşmesini uzattı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in makamında gerçekleştirilen imza töreninde, As Başkanı Zafer Aynalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç hazır bulundu. Başkan Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Kemal Kılıç, Birinci TFF 1'inci Lig'de de yoluna devam edecek. İnşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u bu sezon da yine zirveye oynayacak. Erzurum'un heyecanı ve başarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile devam edecek" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Teknik Direktörü Kemal Kılıç da sözleşmeyi imzalamadıktan sonra "Erzurum'un hakkı olan şampiyonluğu, özlenen şampiyonluğu bu büyük şehre kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kulübümüzün benimle Birinci Lig'de de yola devam etmesi ve şahsıma olan güvenden ötürü de ayrı bir teşekkür ediyorum. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'e de teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü Başkan Mehmet Sekmen maddi ve manevi desteğinin yanında ayrıca bize inanılmaz bir enerji verdi. Yeni sezona mükemmel çalışıyoruz. İç transferi bitirmek üzereyiz. Bundan sonraki süreçte de şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturacağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geride bıraktığımız sezon başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Ahmet Yıldırım istifa etmiş yerine Mustafa Kemal Kılıç göreve gelmişti.



2 aylık sözleşme imzalayan Kılıç döneminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde oynadığı 5, play off maçlarında oynadığı 5 olmak üzerine toplam 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Final maçında da güçlü rakibi Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek TFF 1'inci Ligine yükselmişti.