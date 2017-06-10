Bulak umutlu
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Adana Demirspor'un başına üçüncü kez geçen kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, net konuştu. Gökoğlu, "Toplam borç 33 milyon lira. İlk hedefimiz borçlarımızı azaltmak. Önce güçleneceğiz sonda Şampiyonluk için hedef koyacağız" dedi.
ALT YAPI ÇOK ÖNEMLİ
Adana Demirspor'un yeni başkanı Mehmet Gökoğlu, "Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Bu sezon transfere çok fazla para harcamadan, kulübü borçlandırmayarak lige başlamak istiyoruz. Camianın beklentilerini, heyecanını biliyorum" dedi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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