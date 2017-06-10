 Bulak umutlu – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Bulak umutlu

    Bulak umutlu
    'un anlaştığı yeni teknik direktör , "İnşallah Adana Demirspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Büyük bir camiaya geldiğimi çok iyi biliyorum. Ümit ediyorum en yakın zamanda hem kadro oluşumunda hem de transfer çalışmalarında beraber olacağız. İstediğimiz kadroyu oluşturacağız. Adana Demirspor taraftarına ve Adana şehrine güzel günler yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. Deneyimli teknik adam yeni sezonda hücumu düşünen ve çok gol atan bir takım oluşturacağını ifade ederek, "Transferde de buna göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

    ŞAMPİYON OLACAĞIZ
    Adana Demirspor'un başına üçüncü kez geçen kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, net konuştu. Gökoğlu, "Toplam borç 33 milyon lira. İlk hedefimiz borçlarımızı azaltmak. Önce güçleneceğiz sonda Şampiyonluk için hedef koyacağız" dedi.

    ALT YAPI ÇOK ÖNEMLİ
    Adana Demirspor'un yeni başkanı Mehmet Gökoğlu, "Altyapıdan oyuncu yetiştiremiyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Bu sezon transfere çok fazla para harcamadan, kulübü borçlandırmayarak lige başlamak istiyoruz. Camianın beklentilerini, heyecanını biliyorum" dedi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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