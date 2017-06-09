Murat Kalkan 1 yıl daha Elazığspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, Murat Kalkan’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

2014-2015 sezonunun başında Elazığspor'a transfer olan ve birçok maça çıkan tecrübeli oyuncu ile bordo-beyazlı kulüp yönetimi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. 1986 Bayburt doğumlu olan Murat Kalkan, Türkiye kariyerine Gençlerbirliği'nde başlamıştı. Sırasıyla Mardinspor, Hacettepe, Orduspor, Adana Demirspor, Atiker Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Çankırıspor gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu, 2014-2015 sezonu başında Elazığspor'a transfer olmuştu. Stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapan Murat, geçtiğimiz sezon 25 lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı.