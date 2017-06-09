Murat Kalkan 1 yıl daha Elazığspor’da
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, Murat Kalkan’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:06
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Bruma’nın transferi beklemede
Toplam 3
Yorum
Fuat İnşallah transfer yatar ve 5 yıllık sözleşme imzalarız.Yoksa Özbek Brumanın parasını 32 yaşındaki hasta ve yaşlı Gomise yatıracak.DELİRECEM
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Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 11
Yorum
Mert Sayın demirören keşke o çok samimi konuşmanızı bir yerden okumadan yapsaydınız.
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Ben Arfa seferi
Toplam 8
Yorum
Kabataşlı GS a bahsedilenler için de Asamoah,Moicon,22Yş1.92Lik Genç Libero/Stoper,Janssen Uygun gibi.Alt Yapıdaki GENÇLER TECRÜBE KAZANMALI.Ozan vs.
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